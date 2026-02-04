English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಏನಿದು ಚೆನ್ನೈ-ವ್ಲಾಡಿವೋಸ್ಟಾಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್..? ಇದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಸದ್ಯ ಭಾರತದಿಂದ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು 40 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ 24 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 4, 2026, 06:48 PM IST
  • ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ
  • ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಔಷಧೀಯ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ
  • ಈ ಹೊಸ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ

ಏನಿದು ಚೆನ್ನೈ-ವ್ಲಾಡಿವೋಸ್ಟಾಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್..? ಇದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಚೆನ್ನೈ-ವ್ಲಾಡಿವೋಸ್ಟಾಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈ ಮಾರ್ಗವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚೆನ್ನೈ ಬಂದರನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ದೂರದ ಪೂರ್ವ ನಗರವಾದ ವ್ಲಾಡಿವೋಸ್ಟಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಭಾರತದಿಂದ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು 40 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ 24 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸರಕುಗಳ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.ಸರಕುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ, ಶೇಖರಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಾರಿಡಾರ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ?

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ವ್ಯಾಲೆರಿ ಖೋಡ್ಜೇವ್, ಈ ಸಮುದ್ರ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸವು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತಗೊಳಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಔಷಧೀಯ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.ಈ ಹೊಸ ಬಂದರು-ಬಂದರು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸರಕುಗಳ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ, ಅಂತಹ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಔಷಧೀಯ, ಕೃಷಿ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖೋಡ್ಜಾಯೆವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಾರಿಡಾರ್‌ ನಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

ಈ ಹೊಸ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವು ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾದ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಹಳೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಲಿವೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಟರ್ನ್‌ಅರೌಂಡ್ ಸಮಯವು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ (B2B) ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಿಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ವಾಪಸಾತಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು.

