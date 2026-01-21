ಏನಿದು ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೀಲ್ಸ್? ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮರುದಿನ, ಜನವರಿ 27 ರಂದು ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಲಿವೆ.ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯುರೋಪ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. 2024-25 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತು $75.85 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆಮದು $60.68 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕಾಗುವ ಲಾಭವೇನು?
ಭಾರತ-ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಗಮನಾರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜವಳಿ, ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳು, ಚರ್ಮದ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 2 ರಿಂದ 12 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ.
ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಂತಹ ಜ್ಞಾನ-ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದ ವಲಯಗಳು ಸರಳೀಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಏಕರೂಪದ ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಗಳು, ವಿಶೇಷ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು EU ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ (CBAM) ನಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2023 ರಂದು CBAM ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಈ ನೀತಿಯಡಿ ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಕೆಲವು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ 20 ರಿಂದ ಶೇ 35ವರೆಗಿನ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2050 ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೇನು ಲಾಭ?
ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಯುರೋಪಿನ ವೈನ್ಗಳು, ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮದು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ವೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 150 ರಿಂದ 200 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಶೇಕಡಾ 100 ರಿಂದ 125 ರಷ್ಟು ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಐಟಿ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂನಂತಹ ಸೇವಾ ವಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ವಲಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವಿಮಾನ ಭಾಗಗಳು, ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳಂತಹ ಸ್ಥಾಪಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.