ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿ... ಆದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ

Pakistan national animal: ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿ. ಇದು ಅದರ ಶಕ್ತಿ, ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ದೇಶವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಗುತ್ತೀರಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಪರ್ವತ ಮೇಕೆ. ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಖೋರ್ ಮೇಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಖೋರ್ ಮೇಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಖೋರ್ ಎಂದರೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನುವ ಪರ್ವತ ಮೇಕೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಮಾರ್ಖೋರ್ ಪರ್ವತ ಮೇಕೆ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟ, ಬಲವಾದ ದೇಹ ಮತ್ತು ತಿರುಗುವ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಶಿಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಖೋರ್ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಕೊಂಬುಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲದು. ಅದರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನೊರೆ ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾರ್ಖೋರ್ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಖೋರ್ ಹಾವುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಎಸ್ಐ ಮಾರ್ಖೋರ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಲಾಂಛನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಖೋರ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬಲವಾದ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 6 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 240 ಪೌಂಡ್ (100 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ತೂಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಉದ್ದನೆಯ ಗಡ್ಡವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೇಕೆ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪರ್ವತಗಳ ಒರಟಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನವು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಾರಕೋರಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಕುಶ್ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಅದರ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಹ, ಹಾವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ನೋಟದಿಂದಾಗಿ, ಮಾರ್ಖೋರ್ ಅನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹುಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯಂತೆಯೇ, ಮಾರ್ಖೋರ್ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ.