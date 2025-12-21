English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಏನಿದು ತೋಷಖಾನಾ-II ಪ್ರಕರಣ? ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಪಾಕ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್..!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ತೋಷಖಾನಾ-II ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 21, 2025, 05:42 PM IST
  • ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ತಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎಣಿಸಿಲ್ಲ
  • ಈಗ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆಹೋಗಲು ತಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ
  • ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಆಧಾರರಹಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಗಳಂತೆ, ತೋಷಖಾನಾ-II ನಿರ್ಧಾರವೂ ನನಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ

ಲಾಹೋರ್: ಸದ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ತೋಷಖಾನಾ-II ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಬುಶ್ರಾ ಬೀಬಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 17 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು  ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡಾನ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು X ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು (ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ) ಸೊಹೈಲ್ ಅಫ್ರಿದಿಗೆ ಬೀದಿ ಚಳವಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 51 IIMC ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ: ಈ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಇದೆ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ತಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎಣಿಸಿಲ್ಲ, ಈಗ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆಹೋಗಲು ತಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ "ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಆಧಾರರಹಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಗಳಂತೆ, ತೋಷಖಾನಾ-II ನಿರ್ಧಾರವೂ ನನಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದೆ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕಾನೂನಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇನ್ಸಾಫ್ ವಕೀಲರ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಕಾನೂನು ಸಮುದಾಯವು ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಪಿಟಿಐ' ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ, ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸೇಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ರೂಪ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.

ಏನಿದು ತೋಷಖಾನಾ-II ಪ್ರಕರಣ?

ತೋಷಖಾನಾ-II ಪ್ರಕರಣವು ಮೇ 2021 ರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾನ್‌ಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ದುಬಾರಿ ಆಭರಣ ಸೆಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಬೆಲೆಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯ ಅಡಿಯಾಲಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾರುಖ್ ಅರ್ಜುಮಂಡ್ ಅವರು ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈಶ್ಯಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರವಾಗಿ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ; ಮೂವರ ಬಂಧನ

ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಖಾನ್‌ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು, ಒಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ 17 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬುಷ್ರಾ ಬೀಬಿಗೆ ಅದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 16.4 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂ. ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು, ಮತ್ತು ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..

 

