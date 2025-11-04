ಏನಿದು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಸೇನಾ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ? ಪಾಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆದರಿರುವುದೇಕೆ?

ನವದೆಹಲಿ: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಗಳು ಜಂಟಿ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಯಭೀತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನಸಿನ ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್! ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವನಿತೆಯರ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್
ಈಗಾಗಲೇ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿಮುಖ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದೆ.ಒಂದೆಡೆ, ತೆಹ್ರೀಕ್-ಇ-ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಲೂಚ್ ದಂಗೆಕೋರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಘಾತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತವು ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ಜಂಟಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.ಇದು ನೆರೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.ಇಂಟರ್-ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ್ನ ಡಿಜಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಷರೀಫ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಈ ಭೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ NOTAM (ವಾಯುಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ) ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮೂರು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತ್ರಿಶೂಲ್ 2025 ವ್ಯಾಯಾಮವು ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಗುಜರಾತ್ನ ಸರ್ ಕ್ರೀಕ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು, ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧತಂತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ..! ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೆಷ್ಟು ಅರ್ಹರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ..!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಐಎಸ್ಪಿಆರ್ನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಷರೀಫ್ ಚೌಧರಿ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತದ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಫೇಕ್ ಧ್ವಜ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನವೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ನೋಟಾಮ್:
ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಂತರಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದುರ್ಬಲತೆಗಳು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಆಂತರಿಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಟಿಟಿಪಿ (ತೆಹ್ರೀಕ್-ಇ-ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ದಾಳಿಗಳಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ,ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಏಕತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ..ಭದ್ರತಾ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ತನ್ನ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ನೋಟಾಮ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕ್ರಮವು ತ್ರಿಶೂಲ್ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಆಧಾರಿತ ಲೈವ್-ಫೈರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪಾರಿಜಾತ ಸಸ್ಯ ನೆಡುವುದು ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ...!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಟಿಟಿಪಿ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು.ಇತ್ತೀಚಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಎಸ್ಪಿಆರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ,ಆದರೆ ಅಫ್ಘಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.ತ್ರಿಶೂಲ್ನಂತಹ ಅಂತರ-ಸೇವಾ ಕವಾಯತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ,ಆದರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜಕೀಯ-ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವು ವಿಶಾಲವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ.ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ನೌಕಾ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇನ್ನೂ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ನೆರೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೀತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.