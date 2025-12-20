English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ದುಬೈ, ಯುಎಇ ನಂತಹ ಮರುಭೂಮಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸ್ಥಿರ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 20, 2025, 01:25 PM IST
  • ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ವರ್ಷವಿಡೀ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ
  • ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದು ಬಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
  • ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ

ದುಬೈ, ಯುಎಇ ನಂತಹ ಮರುಭೂಮಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲು ಕಾರಣವೇನು?

ನವದೆಹಲಿ: ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು ಜನ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥವಾಗಿದೆ.ಈಗ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಮರಿಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುತೇಕರಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಯುಎಇಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅನೇಕ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ.ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದವರೂ ಸಹ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕಡಲತೀರಗಳು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.ದೇಶವು ಗಮನಾರ್ಹ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದುಬೈ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿಯಂತಹ ನಗರಗಳು ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಠಾತ್, ಭಾರೀ ಮಳೆ (ಮೋಡದ ಸ್ಫೋಟಗಳು) ರಸ್ತೆಗಳು, ಸುರಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸಬಹುದು, ಇದು ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಿ20 ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಔಟ್..?

ಈಗ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ.ಈಗ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸ್ಥಿರ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ, ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮೋಡಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು, ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರ (NCM) ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ಮರುಭೂಮಿಗಳಂತಹ ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಾಳಿಯು ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ವರ್ಷವಿಡೀ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದು ಬಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನವು ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅಂತಹ ತೀವ್ರವಾದ ಮಳೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೇವಲ ಯುಎಇಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಫಿಫಾ ಅರಬ್ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

 

