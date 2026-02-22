English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ನಗರವನ್ನು 'ಬಿಯರ್ ರಾಜಧಾನಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾ !

ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ನಗರಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾಕಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಕಡಲತೀರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ನಗರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಯರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 22, 2026, 04:28 PM IST
  • "ವಿಶ್ವದ ಬಿಯರ್ ರಾಜಧಾನಿ" ಎಂದು ಬಿರುದು ಪಡೆದ ನಗರ
  • ಜರ್ಮನ್ ರಾಜ್ಯವಾದ ಬವೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ನಗರ

ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ನಗರವನ್ನು 'ಬಿಯರ್ ರಾಜಧಾನಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾ !

German beer traditions: ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರವಾಸಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ನಗರಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾಕಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಕಡಲತೀರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ನಗರವು ತನ್ನ ಬಿಯರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬೃಹತ್ ಬಿಯರ್ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಗರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ "ವಿಶ್ವದ ಬಿಯರ್ ರಾಜಧಾನಿ" ಎಂಬ ಬಿರುದಿದಿದೆ.. 

"ವಿಶ್ವದ ಬಿಯರ್ ರಾಜಧಾನಿ" ಎಂದು ಬಿರುದು ಪಡೆದ ನಗರ ಮ್ಯೂನಿಚ್.. ಜರ್ಮನ್ ರಾಜ್ಯವಾದ ಬವೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ನಗರವು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಬಿಯರ್ ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಿಯರ್ ಉತ್ಸವವಾದ ಆಕ್ಟೋಬರ್‌ಫೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಬ್ರೂವರೀಸ್‌ಗಳಿಂದ ಬಿಯರ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯೂನಿಚ್ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಪ್ರೇಗ್, ತಲಾ ಬಿಯರ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೀಗೆ ಬದಲಾದರು..ʼ ನರೇಶ್- ಪವಿತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಗ ನವೀನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು!  

ಇನ್ನು ಇದೀಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಯರ್‌ ಕುಡಿಯುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ತಿಳಿಯೋಣ..  ಬಿಯರ್ ಕೆಲವು ಬಿ ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದರೇ ಅಮೃತವೂ ವಿಷ ಎಂಬಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.. ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಬಿಯರ್ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ರಚನೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.  

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

