ಕೋಳಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು.
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೋಳಿ ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇಂದು ನಾವು ಯಾವ ದೇಶ ಕೋಳಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ.
ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ವಿಶೇಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು. ಅದೇ ರೀತಿ, 'ರೂಸ್ಟರ್' ಅಂದರೆ ಹುಂಜ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ದೇಶ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜಂಗಲ್ ಫೌಲ್. ಈ ಕೋಳಿ ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಳಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಲು ಅಪರೂಪ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಸಿಲೋನ್ ಜಂಗಲ್ ಫೌಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವಿವಿಧ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೋಳಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಕಾಡು ಕೋಳಿಗಳು ಸರ್ವಭಕ್ಷಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಅಂದರೆ ಅವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎರಡೂ. ಕಾಡು ಕೋಳಿಯ ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 35 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಅದರ ತೂಕ 510-645 ಗ್ರಾಂ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕೋಳಿಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ದೇಶ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಕೋಳಿ. ಇಲ್ಲಿ, ಗ್ಯಾಲಿಕ್ ಕೋಳಿ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾಡು ಕೋಳಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.