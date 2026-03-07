English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವೇನು?

 largest oil reserves in the world: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರಾನ್, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ರಚನೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 7, 2026, 12:38 PM IST
    • ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ
    • ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರಾನ್, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ರಚನೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರ ತೈಲ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 30 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದೇಶಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೈಲಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು?
OPEC ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2024 ರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ 103.84 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1.49 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳ (ಸುಮಾರು 1.5%) ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. 2024 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿಶ್ವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು 1,566,869 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಷ್ಟಿದ್ದವು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 2,340 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳ (0.1%) ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ:
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ. ಇದು ಅಂದಾಜು 303,221 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಷ್ಟು ಸಾಬೀತಾದ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಈ ಕ್ರಮವು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಪಾರ ತೈಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

  ವಿಶ್ವದ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 10 ದೇಶಗಳು
 		  
ಶ್ರೇಣಿ ದೇಶ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು (ದಶಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)
 
1 ವೆನೆಜುವೆಲಾ   303,221 ಎಂಬಿ
2 ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ 267,200 ಎಂಬಿ
3 ಇರಾನ್ 208,600 ಎಂಬಿ
4 ಕೆನಡಾ 163,440 ಎಂಬಿ
5 ಇರಾಕ್ 145,019 ಎಂಬಿ
6 ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್  113,000 ಎಂಬಿ
7 ಕುವೈತ್ 101,500 ಎಂಬಿ
8 ರಷ್ಯಾ 80,000 ಎಂಬಿ
9 ಲಿಬಿಯಾ 48,363 ಎಂಬಿ
10 ಅಮೆರಿಕ 45,014 ಎಂಬಿ

ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಇರಾನ್, ಇರಾಕ್, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಟಾಪ್ -10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.

ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವೇನು?
ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತ 22 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4,981 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 2023 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 132 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

