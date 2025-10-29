English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ..!

ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಮೆರಿಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಹಳ ದಿನಗಳೇ ಆಯಿತು. ಈಗ ಯಾವ ದೇಶ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 29, 2025, 01:53 PM IST
  • ಸಿಂಗಾಪುರ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ
  • ಹೆನ್ನಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ
  • 2014ರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಈಗ 12ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ..!

Powerful passport: ಹೆನ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವ ದೇಶದ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಇದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಹೆನ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2025ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಗಾಪುರ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದು ಈಗ 12ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಈಗ 12ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

190 ದೇಶಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ರಹಿತ ಪ್ರವೇಶ

ಹೆನ್ನಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ನಾಗರಿಕರು ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ವೀಸಾ ಆನ್ ಅರೈವಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ 190 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಜಪಾನ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿಲ್ಲ! ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ನಡುಗುತ್ತೆ

ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು?

ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳವುದಾದರೆ, ಭಾರತವು 2025ರಲ್ಲಿ 80ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 85ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಆಗಮನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೀಸಾದೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 57 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ದೇಶ ಚೀನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ 64ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಮಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚೀನಾದ ಸ್ಥಾನ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ.

ದೊಡ್ಡಣ್ಣನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ!

ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನ ಶಕ್ತಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಈಗ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 12ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವೀಸಾ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ವೀಸಾ ಮುಕ್ತ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ 75 ರೂ. ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ದೇಶಕ್ಕೀಗ ಭಾರತವೇ ಗತಿ!

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

