ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಇಲ್ಲದ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ!

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಧರ್ಮಗಳಿವೆ. ಈ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಜನರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ವಾಸಿಸದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ..
ಭಾರತ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ದೇಶ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಇಸ್ಲಾಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಂತಹ ಹಲವು ಧರ್ಮಗಳ ಜನರಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ, ಗಮನಾರ್ಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಸ್ಲಾಂ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ದೇಶವಿದೆ. ಅದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಸುಂಕದ ವಿವಾದ - ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದೇಶವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 231 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಇವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 210 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 200 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿವ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಇನ್ನೂ 47 ದೇಶಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಟೊಕೆಲಾವ್, ನಿಯು, ಫಾಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಕುಕ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಮೊನಾಕೊ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂರಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪೋಪ್ ಅವರ ನಿವಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ನಗರವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ನಗರವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಿದ ಏಕೈಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಇದು.. ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..?
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.