  • ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Gold: ಈ ದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿರುವ ಹತ್ತು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಯಾವ ದೇಶ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 10, 2026, 04:22 PM IST
  • ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಗಾರ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳದಿದ್ಯಾ
  • ಚಿನ್ನದ ಮೂಲಕವೇ ವಿಶ್ವದ ಗಮನಸೆಳೆದ ದೇಶ

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Gold: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.ಇದ್ರಿಂದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್​ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದೇಶವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ರಿಸರ್ವ್​ವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುಪೇರು..ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತಗೊಂಡಾಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶ ಪೋಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮೀಸಲು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಪೋಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಪೋಲೆಂಡ್‌ನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 150 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಪೋಲೆಂಡ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು 700 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಏರುತ್ತವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಡುವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಪೋಲೆಂಡ್‌ನ ನಿರ್ಧಾರವು ಜಾಗತಿಕ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪೋಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಮವು ಹಿಂದಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೀಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 30 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ಚಿನ್ನದ ಹಿಡುವಳಿಗಳು 700 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಡಮ್ ಗ್ಲಾಪಿನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಪೋಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಹೊಂದಿರುವ ಹತ್ತು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪೋಲಿಷ್ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯು ಪೋಲೆಂಡ್‌ನ ಮೀಸಲು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶವು ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 12 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು 543 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಇದು ಪೋಲೆಂಡ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಮೀಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 28 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪೋಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಅಗ್ರ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.

ಇನ್ನೂ , ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪೋಲೆಂಡ್‌ನ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯ ವೇಗವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. 1996 ರಲ್ಲಿ, ಪೋಲೆಂಡ್‌ನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೇವಲ 14 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಮೀಸಲು ತಂತ್ರವು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವು ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ. 2021 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಗ್ಲಾಪಿನ್ಸ್ಕಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ಪೋಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ನಾವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಗ್ಲಾಪಿನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ದೇಶದ ಮೀಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

2024 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಪಿನ್ಸ್ಕಿ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ತಂತ್ರವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪಾಲುದಾರರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಅದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದಿರುವುದು ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಚಿನ್ನವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಪಾಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯಿಂದ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ಲಾಪಿನ್ಸ್ಕಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪೋಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದನ್ನು ಲಂಡನ್‌ನ ಕಮಾನುಗಳಿಂದ ವಾರ್ಸಾದಲ್ಲಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿತು. 2024 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವು 1044.6 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇದು 2023ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಗಮನ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Gold priceGoldPolandCentral Bankಪೋಲೆಂಡ್

