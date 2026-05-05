country high demand about mangoes: ಭಾರತವನ್ನು "ಮಾವಿನ ರಾಜ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಫೋನ್ಸೊ, ಬಂಗನಪಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಖೋಯಾ ಮತ್ತು ತೋಟಪುರಿಯಂತಹ ಮಾವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2024-25ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಿಂದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸುವವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್. ಯುಎಇ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿನ ಸುಮಾರು 31 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 12,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಯುಎಇಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು $20 ಮಿಲಿಯನ್.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾವಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆ. ರಂಜಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫೋನ್ಸೊ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಮೆರಿಕ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸುಮಾರು ಶೇ. 23 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫೋನ್ಸೊ ಅಥವಾ ಹಾಪ್ಸ್ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ಮಾವನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಯುಕೆ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಯುಕೆ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಫೋನ್ಸೊ ಮತ್ತು ಕೇಸರ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಯುಕೆ ರಫ್ತಿನ ಸುಮಾರು 10.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಉತ್ತಮ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶೈತ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕೂಡ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ, ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಬಳಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತೋಟಪುರಿ, ಅಲ್ಫೋನ್ಸೊ ಮತ್ತು ಕೇಸರ್ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತಿಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ.
ಕುವೈತ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಉತ್ತಮ ಆಮದುದಾರ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ವಲಸಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಾವಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಕುವೈತ್ ಟಾಪ್ 5 ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಫೋನ್ಸೊದಂತಹ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ನೆರೆಯ ನೇಪಾಳವು ಭಾರತೀಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಗಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ತಾಜಾ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಆಲ್ಫೋನ್ಸೊ ಮತ್ತು ಕೇಸರ್ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ, ಯುಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಜಪಾನ್ನಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಾವು ರುಚಿಕರವಾದ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.