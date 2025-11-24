ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

World's first traffic signal: ಅಯ್ಯೋ! ಟ್ರಾಫಿಕ್... ಟ್ರಾಫಿಕ್... ಇದೆಂತಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾರಾಯಾ ಅಂತಾ ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಸಾಕು ಸಿಟಿ ಮಂದಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಬೈಯುತ್ತಾ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಕೇಳೊದೇ ಬೇಡ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಂದಾದರೂ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ಇತಿಹಾಸವೇನು? ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ...
19ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಗರಗಳ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಗರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. 1868ರಲ್ಲಿ ʼಬ್ರಿಟನ್ʼ ದೇಶ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು 'ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್' ಅನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿತು. ಇದರ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಲಂಡನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 'ಅನಿಲ ಚಾಲಿತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್' ತಲೆ ಎತ್ತಿತು. ಆದರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಕೇವಲ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತು. ʼಕೆಂಪುʼ ಬಣ್ಣ ಎಂದರೆ STOP (ನಿಲ್ಲು) ಮತ್ತು ʼಹಸಿರುʼ ಬಣ್ಣ ಎಂದರೆ GO (ಚಲಿಸು). ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಯಾರು?
ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1912ರಲ್ಲಿ ಉತಾಹ್ನ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೆಸ್ಟರ್ ವೈರ್ ಎಂಬಾತ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇವರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ 1920ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು, ಹಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ʼಹಳದಿʼ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಳದಿ ಎಂದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ʼಕೆಂಪುʼ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಚಾಲಕರು ವಾಹನವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಯಿತು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ಬಳಕೆಯು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಎಂದರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಯಿತು!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1964 ರಲ್ಲಿ (ಎನ್.ಆರ್. ಜಂಕ್ಷನ್) ಈಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೊದಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಅಂದಿನ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಆರ್.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ 1930 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಆಗಿನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಭಾಗವು ಇಬ್ಬರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ಗಳು, 7 ಡಫ್ದಾರರು, 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ಗಳು, 12 ರೈಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು 37 ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫೀಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಈಗ ಅಂದಿನಂತಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೇಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಮೋಜೀಸ್ ಬರಲು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬರೀ ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ, ಹಸಿರು ಲೈಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್, ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಹೊಸ ಎಮೋಜಿಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.