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Deadliest Earthquakes: ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪಗಳಿವು; ಒಂದೇ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸಾವು

ಸಂಭವಿಸಿದ ಎರಡು ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪಗಳಿದಾಗಿ, ಬರೀ 40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಾವು-ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳೆಲ್ಲಾ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಆ ಬೃಹತ್‌ ಭೂಕಂಪಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲಾ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 25, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:22 PM IST
Deadliest Earthquakes: ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪಗಳಿವು; ಒಂದೇ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸಾವು
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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