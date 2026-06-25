ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎರಡು ಭೂಕಂಪದಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಗಢ ಗಢ ನಡುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಪರಿಣಾಮ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಗರವೇ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಭವಿಸಿದ ಎರಡು ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪಗಳಿದಾಗಿ, ಬರೀ 40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಾವು-ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳೆಲ್ಲಾ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಆ ಬೃಹತ್ ಭೂಕಂಪಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲಾ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1900 ರ ನಂತರ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭೂಕಂಪಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದಿಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ.
1976ರ ತಾಂಗ್ಶಾನ್ ಭೂಕಂಪ (ಚೀನಾ): ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1976 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ತಾಂಗ್ ಶಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೂಕಂಪ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಜುಲೈ 27 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ, 7.6 ತೀವ್ರತೆಯ ಈ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2.4 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದುರಂತ ಭೂಕಂಪನದಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ತಾಂಗ್ಶಾನ್ ನಗರವೇ ನಾಶವಾಯಿತು. ಈ ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ನಿರೋಧಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.
2004ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷಿಯನ್ ಭೂಕಂಪ ಮತ್ತು ಸೂನಾಮಿ (ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ): ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, 2004ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಭೂಕಂಪ 9.1-9.3 ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.28 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಭೂಕಂಪ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಭಾರತ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ 14 ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಭೂಕಂಪದ ಜೊತೆಗೆ ಉಂಟಾದ ಭೀಕರ ಸುನಾಮಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ವಿನಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದುರಂತದಿಂದ ಜಗತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಸಾಗರ ಟ್ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (IOTWS) ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಭಾರತ, ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಗಳು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕಾ ಗೋಪುರಗಳು, ತ್ವರಿತ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವು. ಅಲ್ಲದೇ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ನಿರೋಧಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
2010ರ ಹೈತಿ ಭೂಕಂಪ: ಜನವರಿ 12, 2010 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ 7.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ 1.6 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3.16 ಲಕ್ಷ ಜನರು ದುರಂತವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಾಲೆಗಳು, ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದವು. ಆ ನಂತರ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಭೂಕಂಪ ನಿರೋಧಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವು. "ಬಿಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಟರ್" (Build Back Better) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಭೂಕಂಪ ನಿರೋಧಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕೂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪಗಳು:
ಇನ್ನು ಈ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಕಳಪೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದಾಗಿ, ಭೂಕಂಪದ ಅಪಾಯಗಳ ಅಂದಾಜು ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕಾ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿನಾಶಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ದುರಂತದಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳೇನು?
ಇನ್ನು ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದೆ. ಮೊದಲೆನೆಯದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ನಿರೋಧಕ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. 2004ರ ಸುನಾಮಿ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಪಕಗಳು, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೂಚನೆಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು.