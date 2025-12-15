ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಕೋಳಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ? ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ

Intresting facts : ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 10-15 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರಳ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ.. ಆದರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಳಿಯ ಕೋಳಿ ಇದೆ, ಅದರ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರೆ ಕೇಳಿಯ ಮೊಟ್ಟಯಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಈ ಕೋಳಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು "ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ರಾಜ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೌದು.. ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಕೋಳಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ತಳಿ. ಈ ಕೋಳಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಅಪ್ರತಿಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಅದ್ರೆ ಈ ಕೋಳಿಯ ಮಾಂಸವೂ ಸಹ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಆನುವಂಶಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಫೈಬ್ರೊಮೆಲನೋಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಯಿಮ್ ಸೆಮಾನಿ ಕೋಳಿ... ಈ ಕೋಳಿಯ ಮಾಂಸ ಸಾವಿರಾರು ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ. ಈ ಕೋಳಿಯ ಒಂದು ಮರಿ $200 (ಸುಮಾರು ರೂ. 16,500) ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಫಲವತ್ತಾದ ಮೊಟ್ಟೆಯು US ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ $30 ರಿಂದ $50 (ಸುಮಾರು ರೂ. 2,500 ರಿಂದ 4,100) ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸೀಮಿತ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿಯಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
ಆಯಿಮ್ ಸೆಮಾನಿ (Aim Cemani) ಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಹವ್ಯಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ತಳಿಗಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೋಳಿಗಳಿವೆ. ಆಯಿಮ್ ಸೆಮಾನಿ ನಂತರ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕೋಳಿಗಳು ಡಾಂಗ್ ಟಾವೊ ಕೋಳಿಗಳು. ಡಾಂಗ್ ಟಾವೊ ಕೋಳಿಗಳು ದಪ್ಪ, ಒರಟು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ 1,66,660 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ನಂತರ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ಡೆತ್ಲೇಯರ್ ಕೋಳಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇತರ ದುಬಾರಿ ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಜ್ ಫೈಟರ್, ಆರ್ಪಿಂಗ್ಟನ್, ಓಲಾಂಡೆಸ್ಕ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೇರಿವೆ, ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ 8,000 ರಿಂದ 12,500 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅಪರೂಪ ಅಥವಾ ಹೋರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.