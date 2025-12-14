English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಗುಹೆ ಯಾವುದು?

ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಗುಹೆ ಯಾವುದು?

ಈ ಗುಹೆ ತನ್ನ ವಿಶಾಲತೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಷ್ಟಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 200 ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 150 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 14, 2025, 07:53 PM IST
  • ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸನ್ ಡೂಂಗ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗುಹೆ
  • ಇದು ಕಾಡು, ನದಿ, ಮೋಡ & ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಇದು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಫೋಂಗ್ ನ್ಹಾ-ಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿದೆ

Trending Photos

ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಈ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಬೇಡಿಕೆ! ಕೆಜಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
camera icon5
Gold price
ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಈ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಬೇಡಿಕೆ! ಕೆಜಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಿರುಕುಳ ನಿಲ್ಲಿಸಿ- ಪಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಆದೇಶ
camera icon5
Imran Khan
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಿರುಕುಳ ನಿಲ್ಲಿಸಿ- ಪಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಆದೇಶ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಡು ಬಡವರಿಗೂ ಸಿಗುವುದು ಬಂಗಾರ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಡು ಬಡವರಿಗೂ ಸಿಗುವುದು ಬಂಗಾರ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
ಯಾರೂ ಸಾಧಿಸದ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಹೊರಟ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ..! ದಾಖಲೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್, 61 ರನ್ ಗಳು..!
camera icon5
Hardik pandya
ಯಾರೂ ಸಾಧಿಸದ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಹೊರಟ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ..! ದಾಖಲೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್, 61 ರನ್ ಗಳು..!
ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಗುಹೆ ಯಾವುದು?

World's largest cave: ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸನ್ ಡೂಂಗ್ ಗುಹೆಯನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗುಹೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಡು, ನದಿ, ಮೋಡಗಳು ಮತ್ತು ತನ್ನದೇಯಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 40 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಹೊಂದುವಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ 2009ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅದರ ಹಲವು ಭಾಗಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವೇಷಿಸದೆ ಉಳಿದಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗುಹೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸುನ್ ಡೋಂಗ್, ಇದು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಫೋಂಗ್ ನ್ಹಾ-ಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ 1991ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಆದರೆ 2009ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗುಹೆ ಪರಿಶೋಧಕರ ತಂಡವು ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಓಪನ್ ಫೈರಿಂಗ್‌.. ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ 11 ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಹಲವಾರು ಜನ ಗಂಭೀರ!

ಈ ಗುಹೆ ತನ್ನ ವಿಶಾಲತೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಷ್ಟಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 200 ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 150 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿದೆ. ಇದರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಯು 40 ಅಂತಸ್ತಿನ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಬೋಯಿಂಗ್ 747 ವಿಮಾನವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೀರಿಸಬಲ್ಲದು.

ಗುಹೆಯ ಒಳಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಡೋಲೈನ್‌ಗಳು (ಸ್ಕೈಲೈಟ್‌ಗಳು) ಇವೆ. ಇದು ಒಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಡು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಭೂಗತ ನದಿಯೂ ಇದೆ. ಗುಹೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಅದು ತನ್ನದೇಯಾದ ಮೈಕ್ರೋಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಂಜು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಿಂದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಗುಹೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮುತ್ತುಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರೇ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೇ ಗಳಿಸುವಷ್ಟನ್ನು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದಾದ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಿದು!

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Son Doong CaveHang Son DoongWorld's largest caveSon Doong VietnamHang Son Doong expedition

Trending News