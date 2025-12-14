ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಗುಹೆ ಯಾವುದು?

World's largest cave: ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸನ್ ಡೂಂಗ್ ಗುಹೆಯನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗುಹೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಡು, ನದಿ, ಮೋಡಗಳು ಮತ್ತು ತನ್ನದೇಯಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 40 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಹೊಂದುವಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ 2009ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅದರ ಹಲವು ಭಾಗಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವೇಷಿಸದೆ ಉಳಿದಿವೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗುಹೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸುನ್ ಡೋಂಗ್, ಇದು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಫೋಂಗ್ ನ್ಹಾ-ಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ 1991ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಆದರೆ 2009ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗುಹೆ ಪರಿಶೋಧಕರ ತಂಡವು ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಿತು.
ಈ ಗುಹೆ ತನ್ನ ವಿಶಾಲತೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಷ್ಟಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 200 ಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 150 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿದೆ. ಇದರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಯು 40 ಅಂತಸ್ತಿನ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಬೋಯಿಂಗ್ 747 ವಿಮಾನವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೀರಿಸಬಲ್ಲದು.
ಗುಹೆಯ ಒಳಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಡೋಲೈನ್ಗಳು (ಸ್ಕೈಲೈಟ್ಗಳು) ಇವೆ. ಇದು ಒಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಡು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಭೂಗತ ನದಿಯೂ ಇದೆ. ಗುಹೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಅದು ತನ್ನದೇಯಾದ ಮೈಕ್ರೋಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಂಜು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಿಂದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಗುಹೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮುತ್ತುಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
