  • ಜಗತ್ತಿತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಈ ರಾಷ್ಟಕ್ಕಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ

ಜಗತ್ತಿತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಈ ರಾಷ್ಟಕ್ಕಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ

Ancient country in the world: ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ದೇಶಗಳಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಶ ಯಾವುದು ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 10, 2025, 04:20 PM IST
  • ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ
  • ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ದೇಶ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ

ಜಗತ್ತಿತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಈ ರಾಷ್ಟಕ್ಕಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ

Ancient country in the world: ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ದೇಶ ಯಾವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವರು ಮೊದಲು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು? ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ದೇಶ, ಸುಮಾರು 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ದೇಶ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮದ್ಯ ಸಿಗುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ನೀರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಯರ್‌

ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ದೇಶವಲ್ಲ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಧುನಿಕ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕತೆಯು ನಮ್ಮದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದು. ಜನರು ಇಲ್ಲಿ 100,000 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ದೇಶ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ದೇಶ ಯಾವುದು?: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಆಧುನಿಕ ಇರಾನ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ದೇಶ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ನಗರ! ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿ, ಕೋಳಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅಪ್ಪತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ..

ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸವು ಮಧ್ಯ ಕಂಚಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಯಾದ ಎಲಾಮೈಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ? ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಏಳನೇ ಹಳೆಯ ದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2000 ರಿಂದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಇತಿಹಾಸವು ಭಾರತದಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿದೆ.
 

