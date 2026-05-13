GK Question: ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀರುವ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಮಳೆಯೇ ಆಗದ ಸ್ಥಳವಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?ಹಾಗಿದ್ದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳು ನೋಡಲು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಸುಡುವ ಶಾಖದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಳೆ ಬಾರದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯೂ ಇದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ...ಯೆಮೆನ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ನೈಋತ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೇಶ. ರಾಜಧಾನಿ ಸನಾ. ಈ ನಗರದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರ್ಜ್ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್-ಹುತೈಬ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮಳೆ ಬಾರದಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಎಂದು ನೀವು ಊಹಿಸಬಹುದು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಮವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಸುಮಾರು 3200 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಜನರು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಗ್ರಾಮವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾದ ನೋಟವು ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಪರ್ವತಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮನೆಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೇ ಬಾರದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ಮೋಡಗಳ ಮೇಲಿರುವುದರಿಂದ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗೆ ಮೋಡಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಳೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ.