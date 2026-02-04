English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
General Knowledge: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಸಿರು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಪ್ಪು, ಸಂಜೆ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 4, 2026, 02:11 PM IST
  • ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಕನಸು ಇರುವುದು ಸಹಜ
  • ಆದರೆ ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಸಿರು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಪ್ಪು, ಸಂಜೆ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದು? ತಲೆ ಇದ್ದವರು ಉತ್ತರಿಸಿ..

ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಕನಸು ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಠಿಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು, ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ (ಜಿಕೆ) ಬಗ್ಗೆಯೂ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಹಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ. ಇದು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸುದ್ದಿ, ಇತಿಹಾಸ, ಭೌಗೋಳಿಕತೆ, ರಾಜಕೀಯ, ಪ್ರಕೃತಿ - ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ - ಇದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಸ್ಮರಣೆಗಿಂತ ತರ್ಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಕಾಯುವ ಯೋಧರ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? ಶೇ.99ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ..  

ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಗುಂಪು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಪೊಲೀಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, SSC, UPSC, RRB ನಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ GK ಅನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ - ಉತ್ತರವಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿನೋದ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: "ಯಾವ ವಸ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಸಿರು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಪ್ಪು, ಸಂಜೆ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ?" ಎಂದು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ದಿನದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಯಾವ ವಸ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ? ಎಂದು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ - ಪಾಚಿ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಕಾಯುವ ಯೋಧರ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? ಶೇ.99ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ..  

ಪಾಚಿ ನೀರಿನ ಬಳಿ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ. ಇದನ್ನು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಪಾಚಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೊಳಗಳು, ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಒದ್ದೆಯಾದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಇದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಯ ಗಾಢ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ನೆರಳಿನಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ಇದರ ನಿಜವಾದ ವಿಶೇಷತೆ.

ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಚಿಂತನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ವಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ UPSC ಮತ್ತು SSC ಯಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ. 
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

