ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧ: ಮುಂದುವರಿದ ಮಾತುಕತೆ ಗೊಂದಲ! ಅಸಲಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಯಾರ ಜೊತೆ?

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇರಾನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ 'ರಚನಾತ್ಮಕ' ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಮಾತುಕತೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, 5 ದಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಟ್ರೂಥ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, ʼಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಫಲಪ್ರದ ಮಾತುಕತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಾನಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನ 5 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, ʼಇರಾನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಮಾತುಕತೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದ್ದು, 5 ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇರಾನ್ನ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸೇನೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆʼ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದ ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ʼಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧಾಭಾಸವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅನಧಿಕೃತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು, ಭಿನ್ನಮತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಟೆಹ್ರಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಹೊರಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಾನಾಂತರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹವನ್ನ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸುತ್ತ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ನೂತನ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಖಮೇನಿ ಜೊತೆಗಂತೂ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ʼತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನ ತೆರೆವುಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪದ ಹೊರತು ನಾವು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲʼವೆಂದು ಇರಾನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಯು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಲಪ್ರದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಅಸಲಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ. ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಖಮೇನಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ನ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದವರ ನಡುವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಇರಾನ್ನ ನೂತನ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಖಮೇನಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾರಾ? ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.