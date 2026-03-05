ಸಿಗರೇಟನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

cigarette: ಧೂಮಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ ಆದರೂ, ಅದರ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವರು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ.ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಯೂತ್ಸ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ..ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಧೂಮಪಾನ ಚಟ ಬಿದಿದ್ದಾರೆ..ಇವರಿಗೆ ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಆಧುನಿಕ ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿವೆ.ಸಿಗರೇಟಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು, ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ.
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ, ಮಾಯಾ ನಾಗರಿಕತೆಯು 9 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮಾಯಾ ಜನರು ತಂಬಾಕನ್ನು ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪರಿಶೋಧಕರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ತಂಬಾಕನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯುರೋಪಿಗೆ ಹರಡಿತು. 16 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೇನ್ ಆಧುನಿಕ ಸಿಗರೇಟಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಸೆವಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಿಕ್ಷುಕರು ಸಿಗಾರ್ಗಳ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಸಿಗರೇಟುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಈ ಸಿಗರಿಲ್ಲೊಗಳು ಇಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಿಗರೇಟುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಯಿತು.
1830 ರಲ್ಲಿ, ಧೂಮಪಾನ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹರಡಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಎಂಬ ಪದವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 1845ರಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಗರೇಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ, ಅದು ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿತು.ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೈನಿಕರು ಟರ್ಕಿಶ್ ಸೈನಿಕರಿಂದ ತಂಬಾಕನ್ನು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿತರು, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಂತರ ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿತು.
1847 ರಲ್ಲಿ, ಜುವಾನ್ ನೆಪೊಮುಸೆನೊ ಅಡೋರ್ನೊ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿಗರೇಟ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದರು. 1880ರಲ್ಲಿ, ಜೇಮ್ಸ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಬೋನ್ಸಾಕ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಉರುಳಿಸಬಹುದಾದ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು..ಅಮೇರಿಕನ್ ಉದ್ಯಮಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಬುಕಾನನ್ ಡ್ಯೂಕ್ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಮೇರಿಕನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದು ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಳಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
