America Iran war: ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಂತರ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನ ಇರಾನ್ ಬಳಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಅಮೆರಿಕವನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇರಾನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೇನು? ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಅಂತರ
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್. ಅಮೆರಿಕವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು $850–900 ಬಿಲಿಯನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಮಿಲಿಟರಿ ವೆಚ್ಚದ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇರಾನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು $15–25 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನ ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೇನಾ ಬಲದ ಹೋಲಿಕೆ
ಮಿಲಿಟರಿ ಬಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸರಿಸುಮಾರು 1.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಪಡೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀರಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇರಾನ್ ಇರಾನಿನ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಿಸುಮಾರು 600,000 ಸಕ್ರಿಯ ಪಡೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇರಾನ್ ಬಸಿಜ್ನಂತಹ ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಸೈನ್ಯದ ಹೋಲಿಕೆ
ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನ್ಯವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ನಿಖರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಆಧುನಿಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇರಾನ್ನ ಸೈನ್ಯವು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಬಲವು ಅದರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ವಾಯುಬಲದ ಹೋಲಿಕೆ
ವಾಯುಬಲದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದು F-35 ಮತ್ತು F-22 ನಂತಹ ರಹಸ್ಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 13,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇರಾನ್ ಸುಮಾರು 400–600 ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ, ಇದು ಅದರ ವಾಯು ತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ನೌಕಾ ಶಕ್ತಿಯ ಹೋಲಿಕೆ
ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನೌಕಾಪಡೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 11ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಗಳು, ಪರಮಾಣು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣ, ತ್ವರಿತ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಇರಾನ್ನ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಸಾವಿರಾರು ಕಿರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ರೂಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ.
ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಯುದ್ಧ
ಇರಾನ್ ಡ್ರೋನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಣತಿಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಅದರ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇರಾನ್ ಪರೋಕ್ಷ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರವನ್ನ ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ನೇರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ vs ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಅಮೆರಿಕವು ಜಾಗತಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯುರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. NATOನಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಆಳವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರಾನ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಬಲ
ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರವೆಂದರೆ ಬಲ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುವುದು. ಇರಾನ್ನ ತಂತ್ರವೆಂದರೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ತಡೆಯುವುದು. ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಇರಾನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡಬಹುದು.