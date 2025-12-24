ಯಾರು ಈ ನಜ್ನೀನ್ ಮುನ್ನಿ? ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ?

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಈಗ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು, ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ನಜ್ನೀನ್ ಮುನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.ತಾರತಮ್ಯ ವಿರೋಧಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳವಳಿಯ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಶಾಖೆ ಸಮಿತಿಯ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಚಾನೆಲ್ ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ನಜ್ನೀನ್ ಮುನ್ನಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಥೋಮ್ ಅಲೋ, ಡೈಲಿ ಸ್ಟಾರ್, ಛಾಯನೌತ್ ಮತ್ತು ಉಡಿಚಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿದ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿವೆ.ಇದೆ ವೇಳೆ ಈಗ ನಜ್ನೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಲಾಗಿದೆ
ಯಾರು ಈ ನಜ್ನೀನ್ ಮುನ್ನಿ?
ನಜ್ನೀನ್ ಮುನ್ನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಸಗಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯಾದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟಿವಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟಿವಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಸೇರಿದರು.ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಡಿಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಾಕ್ ಶೋ ರಾಜ್ಕಹೋನ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಏಕ್ತಾರ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನಜ್ನೀನ್ ಪದದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವೇನು?
ನಜ್ನೀನ್ ಎಂದರೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪದ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಸುಂದರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈ ಪದವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಹರಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಯುವ ನಾಯಕ ಷರೀಫ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾದಿ ಅವರನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಾಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಹಾದಿ ಅವರ ಸಾವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಥೋಮ್ ಅಲೋ ಮತ್ತು ದಿ ಡೈಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಇದೆ ವೇಳೆ ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಸಹಾಯಕ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ಮನೆಗೂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು.32 ವರ್ಷದ ಷರೀಫ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾದಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಂಪಿನ ಇಂಕ್ವಿಲಾಬ್ ಮಂಚ್ನ ವಕ್ತಾರರಾಗಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2024 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ನೇತೃತ್ವದ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ಒಬ್ಬರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಧರ್ಮನಿಂದೆಯ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವರು 25 ವರ್ಷದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕೆಲಸಗಾರ ದೀಪು ಚಂದ್ರ ದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಮೈಮೆನ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದು ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಲಾಯಿತು.