ಶತ್ರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಆ ಪದದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಕುದಿಯುತ್ತೆ..

Pakistan name origin: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ದೇಶದ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪದವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಿದ್ಧಾಂತ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಾದಗಳಿವೆ ಎಂದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದೇ ಹೆಸರು ನಂತರ ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೊದಲು ಈ ಹೆಸಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಏಕೆ ಇಟ್ಟನು. ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ..
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೌಧರಿ ರೆಹಮತ್ ಅಲಿ. ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದ ಪಂಜಾಬ್ ಮೂಲದವರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಮತ್ತು ಚಿಂತಕ ಅಲ್ಲಮ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ರೆಹಮತ್ ಅಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶದ ಕಲ್ಪನೆಯು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.
ಈ ಹೆಸರು ಮೊದಲು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿಬಂತು? ಜನವರಿ 28, 1933 ರಂದು, ಚೌಧರಿ ರೆಹಮತ್ ಅಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮೊದಲು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇಶವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು "ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ದಿ ಫಾದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಕ್ ನೇಷನ್" ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದರು.
ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಕೆ. ಕೆ. ಅಜೀಜ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರಹಮತ್ ಅಲಿ 1932 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫಿಲಿಪ್ ಕೋಹೆನ್ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜಕೀಯ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಚೌಧರಿ ರಹಮತ್ ಅಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಸ್ಟೀಫನ್ ಫಿಲಿಪ್ ಕೊಹೆನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂಬ ಹೆಸರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಪಿ-ಪಂಜಾಬ್ ಎ-ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕೆ-ಕಾಶ್ಮೀರ ಎಸ್-ಸಿಂಧ್ ಸ್ತಾನ್-ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್.. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಎಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಎಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಜನರ ನಾಡು. ನಂತರ, ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ I ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಆ ಹೆಸರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವಾಯಿತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಹಮತ್ ಅಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ನ ಮೇಲಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂಬ ಪದವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಮೊದಲು ಆ ಹೆಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತೇ? ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಅಖಿಲ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಜಾಫ್ರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂಬ ಪದವು ಮೊದಲು ಜುಲೈ 1, 1928 ರಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಗುಲಾಮ್ ಹಸನ್ ಶಾ ಕಾಜ್ಮಿ 'ಪಾಕಿಸ್ತಾನ' ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅಬೋಟಾಬಾದ್ನಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಚೌಧರಿ ರೆಹಮತ್ ಅಲಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇವಲ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ, ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡಿಕೆ. ಆದರೆ, 1947 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.