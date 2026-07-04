Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /World
  • /ಖಮೇನಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಪುಟ್ಟ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರದ್ದು? ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ ಇರಾನ್‌

ಖಮೇನಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಪುಟ್ಟ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರದ್ದು? ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ ಇರಾನ್‌

Ali Khamenei funeral : ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸೇಲ್‌ ದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್‌ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿತಾದರೂ, ದಾಳಿಯ ವೇಲೆ ಇರಾನ್‌ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಖಮೇನಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಶವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರದ್ದು..? ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಇರಾನ್‌ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಏಕೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 04, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:40 PM IST
ಖಮೇನಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಪುಟ್ಟ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರದ್ದು? ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ ಇರಾನ್‌
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ದೆಹಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬೇಕಾ? : ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್
R Ashok8 min ago
2
congress10 min ago
3
Hubballi Dharwad Mayor Election16 min ago
4
K.S Eshwarappa24 min ago
5
Chikkodi rain33 min ago