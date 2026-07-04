/ಖಮೇನಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಪುಟ್ಟ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರದ್ದು? ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ ಇರಾನ್‌

Ayatollah Ali Khamenei Funeral : ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ನೆರೆದಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಜನಸಮೂಹದ ನಡುವೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ದ 86 ವರ್ಷದ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಇಂದು (ಜುಲೈ 4) ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇರಾನ್ನಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಶೋಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ : ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಇರಾನಿನ ನಾಗರಿಕರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು ಖಮೇನಿ ಅವರ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ. ಅದೇ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಖಮೇನಿ ಅವರ 14 ತಿಂಗಳ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಟೆಹ್ರಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಶವಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಖಮೇನಿಯವರ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಪ್ಪು ಪೇಟವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸೇಡಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬ್ಯಾನರ್, ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ : ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆಯೇ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಟೆಹ್ರಾನ್ಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೊಸಲ್ಲಾದ ದ್ವಾರಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದರು. ನೆರೆದಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಜನಸಮೂಹವು ಸೇಡಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಕೆಂಪು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, "ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಾವು" ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿತು. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ಮಿಲಿಯನ್ (1.5 ರಿಂದ 2 ಕೋಟಿ) ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಇರಾಕ್ನ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾವುಕರಾದ ಇರಾನ್ ನಾಯಕರು: ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಭಾವುಕರಾದರು. ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರಂದನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಐಆರ್ಜಿಸಿ (IRGC) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಹ್ಮದ್ ವಾಹಿದಿ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಬಿಹಾರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸೈಯದ್ ಅತಾ ಹಸ್ನೈನ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಬಿತ್ರಾ ಮಾರ್ಗರಿಟಾ ಅವರು ಈ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರು ದಿನಗಳ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿರಲಿದ್ದು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾದ 'ಕೋಮ್'ಗೆ (Qom) ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು. ಬುಧವಾರ ಇರಾಕ್ನ ಪವಿತ್ರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಖಮೇನಿ ಅವರ ತವರು ನಗರಿ 'ಮಶಾದ್'ನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.