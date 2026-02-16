English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Gold: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Gold: ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವನ್ನು ಧರಿಸಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷೀಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ..ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ರಿ ಹೇಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 16, 2026, 12:59 PM IST
  • ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಚಿನ್ನ ಹಾಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವರು
  • ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂಗಾರದವನ್ಜು ಧರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದವರು

Gold: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Gold: ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವು ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಸುಮಾರು 6,500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದು, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು 4,500 BC ಗಿಂತ ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಮಾನವರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸುಂದರ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold rate: ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಹೊರಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌!ಏರಿದ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಗೋಲ್ಡ್‌

ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ವರ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಚಿನ್ನದ ವಸ್ತುಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಿವೆ. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಜೇಡಿಮಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಇತಿಹಾಸಕಾರರನ್ನು ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿವೆ. ಅವು ಪ್ರಾಚೀನ ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಆ ಚಿನ್ನದ ವಸ್ತುಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲತೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಆ ಕಾಲದ ಜನರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಾಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಕೇವಲ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲದ ಮಾನವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬೃಹತ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿಯು ಅದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 6,500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಬಳಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಇಂದಿಗೂ ಇತಿಹಾಸಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.. ಚಿನ್ನದ ಬಳಕೆ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಕನಿಷ್ಠ 4000-6000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ) ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಸಾ ಮೂಸಾ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮೆಕ್ಕಾ ಯಾತ್ರೆಯ ವೇಳೆ ಟನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸಿದರು.. ಬಂಗಾರವನ್ನು ಬರೀ ಧರಿಸಿದಲ್ಲದೇ ಹಂಚಿದೆರು ಇದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ತಾಮ್ರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕೌಶಲ್ಯವು ಆ ಕಾಲದ ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೀರಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಯುಗದ ಭವ್ಯವಾದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮತ್ತು ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಕರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ..ವರ್ಣ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಈ ಸಮಾಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಆ ಕಾಲದ ನಾಗರಿಕತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ.

ಈ ಚಿನ್ನದ ವಸ್ತುಗಳ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅವು ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾ ಅಥವಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನವು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಖನನಗಳು ಆ ಕಾಲದ ಜನರು ಯಾವ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಲೋಹವಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರಿಗೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತು ಆವಿಷ್ಕಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ರಿಷಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಬ್ಯಾಲ್ ಯಾರು?ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

