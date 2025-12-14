English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರೇ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೇ ಗಳಿಸುವಷ್ಟನ್ನು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದಾದ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಿದು!

Afghanistan currency: ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 14, 2025, 04:02 PM IST
  • ಸರ್ಕಾರವು ಆಮದು–ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
  • ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ ಈ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

Afghanistan currency : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ರೂಪಾಯಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 90.50ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಸಮತೋಲನಗಳು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಕನಸಿನ ದೇಶವಾಗಿರುವ ಜಪಾನ್‌ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ..! ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಮಾದರಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದೇನು?

ಈ ನಡುವೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕರೆನ್ಸಿ ‘ಅಫ್ಘಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿ’ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 1 ಅಫ್ಘಾನಿ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು 1 ರೂಪಾಯಿ 38 ಪೈಸೆಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು 1.38 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಲಿಷ್ಠತೆಯ ಹಿಂದೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತದ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ, ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಳಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಆಮದು–ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಫ್ಘಾನ್ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಡಕಾರುವ ಅಫ್ಘಾನ್ನರಿಗೆ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತೆ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಣ್ಣ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಫ್ಘಾನಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಅಫ್ಘಾನಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದೇ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲ. ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ ಈ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಾಣಬೇಕು.

 

