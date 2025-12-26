ಏಕಾಏಕಿ ರಷ್ಯಾದ ವೈನ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇಕೆ? ಕೇವಲ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 520 ಟನ್ ವೈನ್ ಸೇವನೆ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ವೈನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೇ ನಿದರ್ಶನ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
2025 ರ ಮೊದಲ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, 520 ಟನ್ ವಿಸ್ಕಿ, ಜಿನ್, ವೋಡ್ಕಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ.ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳ ರಫ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಫೆಡರಲ್ ಕೃಷಿ ರಫ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ (ಆಗ್ರೋಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್) ಪ್ರಕಾರ 'ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ವೆಡೋಮೋಸ್ಟಿ, ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವೋಡ್ಕಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಠಿಣ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಭಾರತ ಆಕರ್ಷಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ:
2025 ರ ಮೊದಲ 10 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಉತ್ಪಾದಕರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 520 ಟನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳನ್ನು (ವೋಡ್ಕಾ, ಜಿನ್, ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ,ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ವೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲು:
ಜನವರಿಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ ವೈನ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೇವಲ 14 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಟನ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ. 1.3 ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 1.4-1.5 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.ರಷ್ಯಾದ ವೈನ್ನ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಆಮದುದಾರರಲ್ಲಿ ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಜಾರ್ಜಿಯಾ, ಚೀನಾ, ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್, ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಬೆಲಾರಸ್ ಸೇರಿವೆ.