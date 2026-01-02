ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸೀಟುಗಳು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ರಹಸ್ಯ

aircraft seats: ಇಂಡಿಗೋ ಆಗಲಿ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏರ್ವೇಸ್ನಂತಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಲಿ – ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀಟುಗಳೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಅಂದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಣ್ಣವಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಯೋಚನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ ಅಡಗಿದೆ.
ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಹಲವರಿಗೆ ಭಯ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ (ಏರೋಫೋಬಿಯಾ) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವು ಶಾಂತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಂಪಾಗಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಆರಾಮವಾಗಿರುವ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಲು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವ್ಯವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸೀಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು, ಆಹಾರದ ಕಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಗೀರುಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಗಾಢ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಲೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸೀಟುಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
1970 ಮತ್ತು 80ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂತು. ಕೆಂಪು ಉತ್ತೇಜಕ ಬಣ್ಣವಾದರೆ, ನೀಲಿ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಬಣ್ಣ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವಾದಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವೇ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿತು.
ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವು ‘ತಂಪಾದ ಬಣ್ಣ’ಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಮಾನದ ಮುಚ್ಚಿದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಬಾಳಿಕೆ. ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಲೆದರ್ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವು ಇತರ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೇಗ ಮಸುಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಿಮಾನದ ಒಳಭಾಗ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿನ ನೀಲಿ ಸೀಟುಗಳು ಕೇವಲ ಬಣ್ಣವಲ್ಲ; ಅದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಶಾಂತಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಚಿಂತನೆಯ ಫಲವಾಗಿದೆ.