ಧರ್ಮ, ದೇಶದ ಹಂಗು ಮರೆತು ಮಗನಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌! ನಂಬರ್‌ 1 ಶ್ರೀಮಂತನ ಈ ನಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Elon Musk: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರಿಗಿಂತ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಶೇಖರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶೇಖರ್ ಹೆಸರನ್ನೇ ಏಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲೂ ಮೂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಕಾಲೇಜು ಮೆಟ್ಟಿಲೇರದ ಈಕೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಿಸಿನೆಸ್ ವುಮನ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಚಿಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಶೇಖರ್ ಎಂದು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೇರಿಕನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಸ್ಕ್, "ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸಿವಾನ್ ಚಿಲಿಸ್ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರು. ನಮ್ಮ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಶೇಖರ್ ಎಂದು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸಿವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ದತ್ತು ಪಡೆದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೇನೆಯಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ..! ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ, ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ
ಅವರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಂದ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಿವನ್ ಅವರನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಮಸ್ಕ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.