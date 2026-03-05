English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಬರಾಕ್ ಇದ್ದರೂ ರಷ್ಯಾದ ಶ್ಟಿಲ್-1ಗೆ ಭಾರತ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇಕೆ ?

ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ 'ಬರಾಕ್' ಇದ್ದರೂ ರಷ್ಯಾದ 'ಶ್ಟಿಲ್-1'ಗೆ ಭಾರತ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇಕೆ ?

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಬರಾಕ್-8 (MR-SAM) ಇದೆ. ಆದರೂ ಶ್ಟಿಲ್-1 ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 5, 2026, 07:42 PM IST
  • ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಬರಾಕ್-8 ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ನೌಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು
  • ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಬರಾಕ್-8 ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
Panchagrahi Yoga
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ
ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ವಿಕೆಟ್‌.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಿರೋ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪೇಸರ್!‌
camera icon6
ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ವಿಕೆಟ್‌.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಿರೋ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪೇಸರ್!‌
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ...ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ?
camera icon6
T20 World Cup 2026
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ...ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ?
ತಮ್ಮನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಸಾರಾ..! ದಂತದ ಗೊಂಬೆಯ ಅದ್ಭುತ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ..
camera icon6
Sara Tendulkar
ತಮ್ಮನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಸಾರಾ..! ದಂತದ ಗೊಂಬೆಯ ಅದ್ಭುತ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ 'ಬರಾಕ್' ಇದ್ದರೂ ರಷ್ಯಾದ 'ಶ್ಟಿಲ್-1'ಗೆ ಭಾರತ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇಕೆ ?
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ.ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿರ್ಮಿತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಬರಾಕ್-8' (MR-SAM) ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ರಷ್ಯಾದ ಶ್ಟಿಲ್-1'  ಲಂಬ ಉಡಾವಣಾ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ 2,182 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಎಲ್‌ಎಚ್ ಮಾರ್ಕ್-III ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಶ್ಟಿಲ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 5,083 ಕೋಟಿ ರೂ, ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 

ಶ್ಟಿಲ್-1 ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೇನು?

ಈಗ ರಷ್ಯಾದ ಅಲ್ಮಾಜ್-ಆಂಟೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ 'ಶ್ಟಿಲ್-1', ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಎದುರಾಗುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಮಾನ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಪ್ರತಿ 2-3 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 3.5 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 50 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದವರೆಗಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಕೇವಲ 5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಿದೆ.ಒಂದು ಕ್ಷೀಪಣಿ ಯು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಗೆ 12 ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ 'ಬರಾಕ್' ಇದ್ದರೂ ಭಾರತ 'ಶ್ಟಿಲ್' ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವುದೇಕೆ?

-ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಬರಾಕ್-8 (MR-SAM) ಇದೆ. ಆದರೂ ಶ್ಟಿಲ್-1 ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಬರಾಕ್ 8 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೈರ್ ಎಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಶ್ಟಿಲ್-1ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ರಷ್ಯಾದ  ಶ್ಟಿಲ್-1 ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

-ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಶ್ಟಿಲ್-1 'ಸೆಮಿ-ಆಕ್ಟಿವ್ ರಾಡಾರ್ ಹೋಮಿಂಗ್'ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದ ಇದು ಹಡಗಿನ ಶಕ್ತಿಯುತ ರಾಡಾರ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಶತ್ರುಗಳು ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಾಮ್ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಬರಾಕ್-8 ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರಷ್ಯಾದ ಶ್ಟಿಲ್-1 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಫ್ರಿಗೇಟ್‌ನಂತಹ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ನೌಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಹಳೆಯ ಶ್ಟಿಲ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಈಗ ಆಧುನಿಕ 'ಶ್ಟಿಲ್-1' ಲಂಬ ಉಡಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ 'ಮಲ್ಟಿ-ಲೇಯರ್ಡ್' ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಶ್ಟಿಲ್-1 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿವೆ.

About the Author
Barak-8 MR-SAMRussiaShtil-1 MissilesIsraelAir Defence System

Trending News