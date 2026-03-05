ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ 'ಬರಾಕ್' ಇದ್ದರೂ ರಷ್ಯಾದ 'ಶ್ಟಿಲ್-1'ಗೆ ಭಾರತ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇಕೆ ?

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ.ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿರ್ಮಿತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಬರಾಕ್-8' (MR-SAM) ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ರಷ್ಯಾದ ಶ್ಟಿಲ್-1' ಲಂಬ ಉಡಾವಣಾ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ 2,182 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.
ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಎಲ್ಎಚ್ ಮಾರ್ಕ್-III ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಶ್ಟಿಲ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 5,083 ಕೋಟಿ ರೂ, ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ಟಿಲ್-1 ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೇನು?
ಈಗ ರಷ್ಯಾದ ಅಲ್ಮಾಜ್-ಆಂಟೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ 'ಶ್ಟಿಲ್-1', ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಎದುರಾಗುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಮಾನ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಪ್ರತಿ 2-3 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 3.5 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 50 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದವರೆಗಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಕೇವಲ 5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಿದೆ.ಒಂದು ಕ್ಷೀಪಣಿ ಯು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಗೆ 12 ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ 'ಬರಾಕ್' ಇದ್ದರೂ ಭಾರತ 'ಶ್ಟಿಲ್' ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವುದೇಕೆ?
-ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಬರಾಕ್-8 (MR-SAM) ಇದೆ. ಆದರೂ ಶ್ಟಿಲ್-1 ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಬರಾಕ್ 8 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೈರ್ ಎಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಶ್ಟಿಲ್-1ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ರಷ್ಯಾದ ಶ್ಟಿಲ್-1 ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
-ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಶ್ಟಿಲ್-1 'ಸೆಮಿ-ಆಕ್ಟಿವ್ ರಾಡಾರ್ ಹೋಮಿಂಗ್'ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದ ಇದು ಹಡಗಿನ ಶಕ್ತಿಯುತ ರಾಡಾರ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಶತ್ರುಗಳು ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಾಮ್ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಬರಾಕ್-8 ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರಷ್ಯಾದ ಶ್ಟಿಲ್-1 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಫ್ರಿಗೇಟ್ನಂತಹ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ನೌಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಹಳೆಯ ಶ್ಟಿಲ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಈಗ ಆಧುನಿಕ 'ಶ್ಟಿಲ್-1' ಲಂಬ ಉಡಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ 'ಮಲ್ಟಿ-ಲೇಯರ್ಡ್' ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಶ್ಟಿಲ್-1 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿವೆ.