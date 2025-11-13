English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ರೂಪಾಯಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ತಯಾರಿಸಲೂ ಸಹ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ..! ಚೀನಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

currency printing: ಭಾರತವೂ ಕೇವಲ ಇಂಡಿಯನ್‌ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಮುದ್ರಿಸಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೀನಾದ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 13, 2025, 07:44 PM IST
  • ಚೀನಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಚೀನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಿಂಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (CBPMC), ಈಗ ನೇಪಾಳದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತದೆ
  • ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿವೆ

currency printing: ಭಾರತವೂ ಕೇವಲ ಇಂಡಿಯನ್‌ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಮುದ್ರಿಸಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೀನಾದ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು.
 
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಭಾರತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ನೇಪಾಳ, 2015 ರಿಂದ ಈ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಚೀನಾದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿವೆ.

ಭಾರತದಿಂದ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ನೇಪಾಳದ ನಿರ್ಧಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿತ್ತು. ಜಾಗತಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಯ ಬಿಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೇಪಾಳದ ಹೊಸ ನೋಟುಗಳು ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಇದು ಭಾರತವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ನೇಪಾಳ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ನೇಪಾಳದ ಹೊಸ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳು ಲಿಪುಲೇಖ್, ಲಿಂಪಿಯಾಧುರ ಮತ್ತು ಕಲಾಪಾನಿಯ ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನೇಪಾಳದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತವು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ನೇಪಾಳವನ್ನು ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮುದ್ರಣ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಧುನಿಕ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೇಪಾಳವು ತನ್ನ ಕರೆನ್ಸಿ ಮುದ್ರಣ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಚೀನಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ನೇಪಾಳದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು 1945 ರಿಂದ 1955 ರವರೆಗೆ ನಾಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ಮುದ್ರಣಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರದ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ನೇಪಾಳವು ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿತು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದರ ಕೆಲವು ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು 2015 ರವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ, ನೇಪಾಳದ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ
ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಮುದ್ರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಚೀನಾ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಚೀನಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಚೀನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಿಂಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (CBPMC), ಈಗ ನೇಪಾಳದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನೇಪಾಳ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ CBPMC ಗೆ 1,000 ರೂ.ಗಳ 430 ಮಿಲಿಯನ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೀಡಿತು, ಇದು ಸುಮಾರು $16.985 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸೀಮಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ನೇಪಾಳವು ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಮುಂದುವರಿದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮುದ್ರಣ ಸೇವೆಗಳು ಇದನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

