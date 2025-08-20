ಚೀನಾದತ್ತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ತಮ್ಮ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಚೀನಾ ತನ್ನ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳು, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ತಜ್ಞ ರುಚಿರ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳ ಕುರಿತು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಟಕೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ:
ರಾಕ್ಫೆಲರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರುಚಿರ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮೋದಿ ಚೀನಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ರಿಂದ ತಾವು ನಿರಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಯಸದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು," ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಶಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಮೋದಿ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಗಡಿ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ನಡೆಯಿಂದ ಮೋದಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿರಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದರು.ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಘರ್ಷದ ವೇಳೆ, ಚೀನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋದಿ-ಟ್ರಂಪ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಡಕು:
ಈ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಒಡಕು. ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಕಾರ, 2024ರ ಅಮೆರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಭೇಟಿ ರದ್ದಾದಾಗ, ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆಗಿನ ಭೇಟಿಯನ್ನೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.ಇದರಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರು.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತವು ಟ್ರಂಪ್ರ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಡತೊಡಗಿತು ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಅವಕಾಶ:
ಏಷ್ಯಾದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡದಿರುವ ಬೆನ್ನಲೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭವು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕಾಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿವೆ. ಚೀನಾ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು," ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ:
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರ ಚೀನಾ ಭೇಟಿಯು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಚೀನಾದ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡು ದೈತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ತೆರೆದೀತು ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.