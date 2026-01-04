ವೆನೆಜುವೆಲಾ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?

ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮೇಲಿನ ಅಮೇರಿಕಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಳಿಯು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.ಈ ಘಟನೆಯು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿವೆ.ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಕೇವಲ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನದ್ದಲ್ಲ; ಇದು ಎರಡು ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗಾಗಿನ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ.ಇದು ಕೇವಲ ದಾಳಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ತೈಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚೀನಾ ದೇಶ ಇದರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿದಾರ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಬಹುದು.
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 303 ಶತಕೋಟಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲ ರಫ್ತಿನ ಸರಿಸುಮಾರು 76–80% ರಷ್ಟು ಚೀನಾ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ದಿನಕ್ಕೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ 613,000 ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು.
ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಭಾರೀ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಚೀನಾದ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು $60 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿದೆ, ಇದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಾಲವನ್ನು ತೈಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸುತ್ತಲೂ ಚೀನಾ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ?
ಚೀನಾ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ನೌಕಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಚೀನಾದ ಏಕೈಕ ವಿದೇಶಿ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜಿಬೌಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೀನಾ ತನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಡಗಾದ ಸಿಲ್ಕ್ ರೋಡ್ ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹಾರ್ಮನಿ 2025 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಹಡಗು ನಿಕರಾಗುವಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಜಮೈಕಾ, ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಚೀನಾದ ನೌಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಿಂದ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಸುತ್ತಲೂ ಯುಎಸ್ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಿಲಿಟರಿ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಆರ್. ಫೋರ್ಡ್, ಮೂರು ವಿಧ್ವಂಸಕ ನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು 5,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಪಡೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10,000 ತಲುಪಿತು.