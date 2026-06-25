ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪವು ಜನರನ್ನು ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಮೈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಷ್ಟೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯು ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 'ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಿಬೌಂಡ್ ಥಿಯರಿ' ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮರುಕಳಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.
ಬಂಡೆಗಳು ವಿಪರೀತ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಹಠಾತ್ತನೆ ಮುರಿದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಜಾರುತ್ತವೆ.ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ತರಂಗಗಳೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಂಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಸಂಘರ್ಷ
ಭೂಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿನ ಪದರವಾದ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಸರಿಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಆಳದ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಸಂವಹನ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
🚨🇻🇪 DEVASTADORAS IMÁGENES DE LO QUE DEJÓ EL TERREMOTO EN VENEZUELA
Edificios colapsados, estructuras dañadas, calles cubiertas de escombros y personas afectadas forman parte del panorama que dejó el potente sismo que sacudió al país.https://t.co/5lRB5WKiVl pic.twitter.com/UChpkGr1CW
— RT en Español (@ActualidadRT) June 25, 2026
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಪ್ರದೇಶವು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಸಂಧಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.ಇವು ಚಲಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳ ಜಗಜಗಿತ ಅಂಚುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.ಘರ್ಷಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂಚುಗಳು ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ಲೇಟ್ನ ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಚಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.ಇದು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನಂತೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಫಾಲ್ಟ್ ಲೈನ್ಗಳ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರಗಳು
ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಚಲಿಸುವ ಬಿರುಕು ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ವಲಯವನ್ನು ಫಾಲ್ಟ್ ಲೈನ್ (ಸೀಳು ರೇಖೆ) ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಫಾಲ್ಟ್ ಲೈನ್ಗಳಿವೆ.ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯ ಒತ್ತಡವು ಫಾಲ್ಟ್ ಲೈನ್ಗಳ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ, ಬಂಡೆಗಳು ಹಠಾತ್ತನೆ ಜಾರುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಳು ಅಥವಾ ಮುರಿತ ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೈಪೋಸೆಂಟರ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನೇರ ಮೇಲ್ಮೈ ಭಾಗವನ್ನು ಎಪಿಕ್ ಸೆಂಟರ್(ಭೂಕಂಪನ ಕೇಂದ್ರ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಭೂಮಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 3 ಬಗೆಯ ಪ್ಲೇಟ್ ಸಂವಹನಗಳು:
ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು : ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತೊಂದರ ಕೆಳಗೆ ಜಾರುತ್ತದೆ (ಸಬ್ಡಕ್ಷನ್). ವಿಶ್ವದ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಪ್ರಬಲ 'ಮೆಗಾಥ್ರಸ್ಟ್' ಭೂಕಂಪಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು: ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸ್ಯಾನ್ ಆಂಡ್ರಿಯಾಸ್ ಫಾಲ್ಟ್). ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಫಾಲ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಂತಹುದೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಂತರ ಹಠಾತ್ತನೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು: ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಭೂಕಂಪವು ಕೇವಲ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪವಲ್ಲ, ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ