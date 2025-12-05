ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ..!

ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಭಾರತದ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಅವರ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಒಬ್ಬರು ಎಂಬುದು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಕ್ರಮಗಳು ಗೂಢಚಾರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿಸುತ್ತವೆ.
ರಷ್ಯಾದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಆಹಾರ..!
ಪುಟಿನ್ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮಾಸ್ಕೋ ಸಮೀಪದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಶೇಷ ಕೃಷಿ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಹಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹ 24×7 ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ.ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ವಿಮಾನ IL-96 ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೀಲ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಟವೊರೊಗ್ (ತರಕಾರಿ ಚೀಸ್), ಐಸ್ಕ್ರೀಂ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಬಾಟಲ್ ನೀರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತದೆ.ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಮತ್ತು ವಿಷ ಪರೀಕ್ಷೆಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೆಫ್ ತಂಡ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಆಹಾರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಮಾಜಿ ಫೆಡರಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸರ್ವೀಸ್ (FSO) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಮೂಲಕ ಆಹಾರದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಸೈನೈಡ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಮುಂತಾದ ಮಾರಕ ವಿಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಯಾವುದೇ ಜೈವಿಕ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ದಾಳಿಯ ಆತಂಕವನ್ನು ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಯವರಿದ್ದರೂ…ರಷ್ಯಾದ ಚೆಫ್ಗಳೇ ಮುಖ್ಯ
ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಎನಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಯವರು ಏನನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು FSO ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಊಟವನ್ನೂ ರಷ್ಯಾದ ಚೆಫ್ ತಂಡವೇ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.2017ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ವರ್ಸೈಲ್ಸ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಾಣಸಿಗರು ಕ್ರೋಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದರೂ, ಪುಟಿನ್ ತಮ್ಮದೇ ರಷ್ಯಾದ ಸುರಿಮಿ ಸೂಪ್ ಮತ್ತು ಟವೊರೊಗ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂದಿದ್ದರು.
ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಈ ಕಠಿಣ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ವಿದೇಶಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಹಾರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೂ ಇದೇ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗಲಿವೆ ಅಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಸಾಲೆಯ ಸುಗಂಧದ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಸ್ವಾದವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ!