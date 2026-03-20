  • ಈ ಬಾರಿ ಈದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ..ಏನಿದು ಹೊಸ ನಿಯಮ..! ಗಲ್ಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಜಾರಿ...!

Eid al-Fitr 2026: ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ದಾಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಯುದ್ಧದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಈದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 20, 2026, 02:27 PM IST
  • ವಿಶೇಷ ಈದ್ ಅಲ್-ಫಿತರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ
  • ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ಈದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ದುಬೈ: ಇರಾನ್- ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೇರಿಕಾ ಯುದ್ಧ ಈಗ 20ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶಗಳ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಸಹ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.ಆದರೆ ಈ ಯುದ್ದ ಈಗ ಕೇವಲ ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.ಈಗ ಇದೆ ವೇಳೆ ಈದ್ ಹಬ್ಬವೂ ಬಂದಿದೆ.

ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ದಾಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಯುದ್ಧದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಈದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.ಈ ವರ್ಷ ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಸೀದಿಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಯುಎಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ತೆರೆದ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ವಿರಾಮ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಗಲ್ಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇಕೆ?

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಸೀದಿಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಈದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ವಕ್ಫ್ ಮತ್ತು ಜಕಾತ್‌ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈದ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದೊಡ್ಡ ಹೊರಾಂಗಣ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ದುಬೈ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಜಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಯುಎಇಯಾದ್ಯಂತ ಮಸೀದಿಗಳು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರು ಈ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. 'ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಸೀದಿಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಈದ್ ಅಲ್-ಫಿತರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವರ್ಷ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಇ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗವು ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಎಮಿರೇಟ್‌ಗಳಾದ್ಯಂತ ಮಸೀದಿಗಳ ಒಳಗೆ ಭಕ್ತರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಾಗವಾಗಿ ಈದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
 

