India Pakistan border: ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಒಂದು ವಿಧಾನವೂ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಗಡಿಬೇಲಿಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿರುವ ಖಾಲಿ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 6, 2026, 06:35 PM IST
ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂತಿಬೇಲಿಗಳಿಗೆ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ನೇತು ಹಾಕುವುದೇಕೆ? ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!

India Pakistan border: ಭಾರತದ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದವರು ಮುಳ್ಳುತಂತಿ ಬೇಲಿ, ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಬೇಲಿಯಿಂದ ನೇತಾಡುವ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ಯಾಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಟಲಿಗಳು ಕೇವಲ ತ್ಯಾಜ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಆಗಿವೆ.

ಭಾರತದ ಗಡಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡು, ಪರ್ವತ, ಮರುಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೂ ದಾಟುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೈಟೆಕ್ ಸಂವೇದಕಗಳು, ಉಷ್ಣ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇವಲ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಖರೀದಿಸಲು ಬೇಕು 200 ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ!

ಇದಲ್ಲದೆ, ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ, ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮಳೆ, ಹಿಮಪಾತ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಾಧನಗಳು ವಿಫಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಈ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ತಂತಿಬೇಲಿಗೆ ನೇತುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಳನುಗ್ಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೇಲಿಗೆ ತಾಕಿದರೆ, ಬಾಟಲಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿಯ ನಿಶ್ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದ ಬಹಳ ದೂರದವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಶಬ್ದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈನಿಕರೂ ಕೂಡ ಈ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಮೊರೆ ಹೋದ ಪಾಕ್‌! ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟ ಶತ್ರುರಾಷ್ಟ್ರ

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್, ಬ್ಯಾಟರಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು.

ಹೈಟೆಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಇಂದಿಗೂ ಗಡಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರಳ ಯುಕ್ತಿಗಳೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗಡಿಬೇಲಿಯ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ.

ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಕೇವಲ ಹೈಟೆಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಳ್ಳುತಂತಿ ಬೇಲಿಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿರುವ ಖಾಲಿ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳೂ ಸಹ ಗಡಿಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸರಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 

