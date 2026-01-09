47 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರಾನ್ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?

ನವದೆಹಲಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅಮೆರಿಕ ಕಳೆದ 47 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದೆ.1979 ರಿಂದ, ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ,ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ.ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಮೆರಿಕ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ,ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅಮೆರಿಕವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮೂಲಭೂತವಾದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ.ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಅದು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಅದು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಶೇ 20 ರಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ:
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಚಾಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನು ಇರಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.ಇರಾನ್ ಬಯಸದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಹಡಗು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.ವಿಶ್ವದ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (LNG) ವ್ಯಾಪಾರದ ಶೇ 20 ರಷ್ಟು ಭಾಗ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂದಾಜು 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.ಇರಾನ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ,ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕವು ಆತುರದಿಂದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
1953 ರಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಏಜೆಂಟರು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಸದೇಘ್ ಅವರ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಾ ರಾಜವಂಶದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.ಶಾ ರಾಜವಂಶದ ಮೂಲಕ, ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ ಅನ್ನು 26 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿತು.
1978 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಅಲಿ ಖೊಮೇನಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಇದು ಷಾ ರಾಜವಂಶದ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.ಷಾ ನಿರ್ಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಇರಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.ಖೊಮೇನಿಯವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖೊಮೇನಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 208.209 ಬಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇರಾನ್ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಅಗ್ಗದ ತೈಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ನ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.