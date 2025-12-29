English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಟರ್ಕಿ ದೇಶ ಉಗ್ರರ ಹೊಸ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾರಣ

ಟರ್ಕಿ ದೇಶ ಉಗ್ರರ ಹೊಸ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾರಣ

ಅಮೆರಿಕವು ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಐಎಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ 70 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಐಎಸ್ಐಎಲ್ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 29, 2025, 05:26 PM IST
  • ಇಸ್ತಾನ್‌ಬುಲ್‌ನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಯಲೋವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಎಲ್ಮಲಿಕ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು
  • ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಐಎಸ್‌ಐಎಲ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

My Inspiration, My Dream.. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ಸಂಗೀತಾ!
camera icon5
My Inspiration, My Dream.. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ಸಂಗೀತಾ!
ಜೋಕ್‌ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು..! ಗಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ
camera icon5
Sangeetha Sringeri
ಜೋಕ್‌ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು..! ಗಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ
ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ
camera icon5
chandra gochar 2025
ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ
Suraj Singh : ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಾವ್ಯಾ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾ ಸೂರಜ್‌..! ನಂಬೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.. ಇದು ನಿಜವೇ..?
camera icon9
Suraj Singh
Suraj Singh : ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಾವ್ಯಾ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾ ಸೂರಜ್‌..! ನಂಬೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.. ಇದು ನಿಜವೇ..?
ಟರ್ಕಿ ದೇಶ ಉಗ್ರರ ಹೊಸ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾರಣ

Add Zee News as a Preferred Source

ವಾಯುವ್ಯ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಐಎಸ್ಐಎಲ್ (ಐಸಿಸ್) ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಉಗ್ರರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟರ್ಕಿಯ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಧೃಢಪಡಿಸಿದೆ.ಕೇವಲ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 13 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಐಎಲ್ ಅಡಗುತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಒಟ್ಟು 108 ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವ ಅಲಿ ಯೆರ್ಲಿಕಾಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು ಇಸ್ತಾನ್‌ಬುಲ್‌ನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಯಲೋವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಎಲ್ಮಲಿಕ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಐಎಸ್‌ಐಎಲ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಉಗ್ರರು ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಳದೆ ಎಂಟು ಪೊಲೀಸರು, ಓರ್ವ ವಾಚಮನ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ..!

ಐಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ರಜಾದಿನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ISIL ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರದಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 124 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, 115 ಶಂಕಿತ ISIL ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ರಜಾವೇಳೆ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದೆ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕವು ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಐಎಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ 70 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಐಎಸ್ಐಎಲ್ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಸಿರಿಯಾದ ಪಾಲ್ಮಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಈ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Suraj Singh : ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಾವ್ಯಾ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾ ಸೂರಜ್‌..! ನಂಬೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.. ಇದು ನಿಜವೇ..?

ಟರ್ಕಿ ಸಿರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ISIL ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ISIL ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಅದರ ಅನೇಕ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಟರ್ಕಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡಿಹೋದರು ಎಂದು ಟರ್ಕಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 47 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಶಂಕಿತ ISIL ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟರ್ಕಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

About the Author
TurkeyISILterrorist raidpolice killedsecurity operation

Trending News