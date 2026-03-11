English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಮೇರಿಕಾ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ..!

50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಮೇರಿಕಾ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ..!

ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ದೇಶಿಯ ತೈಲದ ಉತ್ಪಾದನೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ 1977 ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 11, 2026, 06:23 PM IST
  • ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ದಿನಕ್ಕೆ 200,000-ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು
  • ಇವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ 4,100 ರಿಂದ 46,250 ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್
camera icon5
rashmika mandanna
ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್
10, 20, 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್‌! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌..
camera icon5
India Currency
10, 20, 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್‌! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌..
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: 43 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ; ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ!?
camera icon5
US-Israel-Iran War
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: 43 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ; ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ!?
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ; DA ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ!
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ; DA ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ!
50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಮೇರಿಕಾ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ..!

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೊದಲ ಹೊಸ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಈಗ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಘೋಷನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೂಲದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ $300 ಬಿಲಿಯನ್ ಹಣವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಇದನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದು ಅವರು ವಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ದೇಶಿಯ ತೈಲದ ಉತ್ಪಾದನೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ 1977 ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರವನ್ನುನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದೇಕೆ? ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.'ಇಂದು ಟೆಕ್ಸಾಸ್‌ನ ಬ್ರೌನ್ಸ್‌ವಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೊಸ ಅಮೇರಿಕನ್ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ತೆರೆಯಲು ಘೋಷಿಸಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು  $300 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೊಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಅವರು ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ ಮೇಲೆ ಹೌತಿಗಳ ಕಣ್ಣು..! ಈ ಕಾಲುವೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್‌ಸೈಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಯುಎಸ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬದಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಮೇರಿಕಾ ತನ್ನ ತೈಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 1977 ರಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆಯಿಲ್ ಲೂಸಿಯಾನದ ಗ್ಯಾರಿವಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 200,000-ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 14 ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ 4,100 ರಿಂದ 46,250 ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು:

ಅಮೆರಿಕದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ತಯಾರಕರು ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಅಥವಾ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಗ ಯುಎಸ್ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಪಳಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುವತ್ತ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ'

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, 2022 ರಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದವು.

About the Author
Oil refinery in IndiaPetrol price in greater NoidaPetrol price noidaPetrol price today in noidaPetrol price noida vs delhi today

Trending News