English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ ಬಾ ಎಂದ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಬಹ್ರೇನ್, ಕತಾರ್, ಕುವೈತ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ ಬಾ ಎಂದ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಬಹ್ರೇನ್, ಕತಾರ್, ಕುವೈತ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

Iran Israel war latest updates : ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಸಹ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಹ್ರೇನ್, ಕತಾರ್, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ...

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 1, 2026, 01:55 PM IST
    • ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಸಹ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
    • ಬಹ್ರೇನ್, ಕತಾರ್, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿ..
    • 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ..

Trending Photos

ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ &quot;ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ&quot; ದಾಳಿ..! ಅಮೆರಿಕದ ಬಳಿ ಇರುವ ಈ ಮಿಸೆಲ್‌ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon7
Iran Israel War
ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ "ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ" ದಾಳಿ..! ಅಮೆರಿಕದ ಬಳಿ ಇರುವ ಈ ಮಿಸೆಲ್‌ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗೊತ್ತೆ..?
ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ.. ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್!
camera icon9
Sahibzada Farhan Records
ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ.. ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್!
ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್‌ ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ..
camera icon5
Gold
ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್‌ ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ..
ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್‌ ವಾರ್.. ನಿಜವಾಯ್ತಾ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ!
camera icon6
Baba Vanga Prediction
ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್‌ ವಾರ್.. ನಿಜವಾಯ್ತಾ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ!
ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ ಬಾ ಎಂದ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಬಹ್ರೇನ್, ಕತಾರ್, ಕುವೈತ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

US-Israel Strikes On Iran : ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿನ್ನೆ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಇದಕ್ಕೆ 'ಆಪರೇಷನ್ ಜೆನೆಸಿಸ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಮೆರಿಕ 'ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಇರಾನ್ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ದಾಳಿಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡವು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಹ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆಯ 5ನೇ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಬಹ್ರೇನ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ಜರುಗಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್‌ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಖಮೇನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ..! ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗ

ಅಬುಧಾಬಿ ಮತ್ತು ದುಬೈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೂ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯುನೆಲೆಗಳಿವೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಎಮಿರಾಟಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು 137 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು 209 ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತಡೆದು ನಾಶಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದುಬೈನ 'ಬುರ್ಜ್ ಅಲ್ ಅರಬ್' ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಲ್ ಉದೈದ್ ವಾಯುನೆಲೆ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವು. ಜೋರ್ಡಾನ್ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 49 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್‌ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯ ಅಂತ್ಯ, ವಂಶದ ಪತನ! ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವಾರಸುದಾರ ಯಾರು?

ದುಬೈ, ಅಬುಧಾಬಿ ಮತ್ತು ದೋಹಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Iran Israel Wariran Strikesiran israel war liveiran israel war reasoniran israel america war

Trending News