ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ ಬಾ ಎಂದ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಬಹ್ರೇನ್, ಕತಾರ್, ಕುವೈತ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

US-Israel Strikes On Iran : ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿನ್ನೆ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಇದಕ್ಕೆ 'ಆಪರೇಷನ್ ಜೆನೆಸಿಸ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಮೆರಿಕ 'ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಇರಾನ್ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ದಾಳಿಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡವು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆಯ 5ನೇ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಬಹ್ರೇನ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ಜರುಗಿದೆ..
ಅಬುಧಾಬಿ ಮತ್ತು ದುಬೈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೂ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯುನೆಲೆಗಳಿವೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಎಮಿರಾಟಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು 137 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು 209 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ತಡೆದು ನಾಶಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದುಬೈನ 'ಬುರ್ಜ್ ಅಲ್ ಅರಬ್' ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಲ್ ಉದೈದ್ ವಾಯುನೆಲೆ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವು. ಜೋರ್ಡಾನ್ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 49 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದುಬೈ, ಅಬುಧಾಬಿ ಮತ್ತು ದೋಹಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.