ವಿಶ್ವದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಡು ಎಂದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವುದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ರೋಚಕ ಕಹಾನಿ..!

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 6, 2026, 06:23 PM IST
  • ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿಯೂ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ
  • ಬೆಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನ, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ದೊಡ್ಡ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ
  • ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಡು ಎಂದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವುದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ರೋಚಕ ಕಹಾನಿ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಎಂದೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬಂದುವುದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಸುಂದರವಾದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು, ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೌದು, ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಹಿಂದಿರುವ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟಮ್ ಎಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಈ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಹೆಸರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ..!

16 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪರಿಶೋಧಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೃಹತ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರು.ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಯೊ ಡಿ ಲಾ ಪ್ಲಾಟಾ ನದಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಾ ಎಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು.

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿಯೂ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ.ಕ್ಯಾಟಮಾರ್ಕಾ, ಸಾಂತಾ ಕ್ರೂಜ್, ಜುಜುಯ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನ್ ಜುವಾನ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನ, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ದೊಡ್ಡ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಂಡಿಯನ್ ಮೆಟಾಲೊಜೆನಿಕ್ ಬೆಲ್ಟ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸ್ಥಾನ:

ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಉತ್ಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪೆರು ಮತ್ತು ಬೊಲಿವಿಯಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಆಧುನಿಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಫ್ತು ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೇಶವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಧಿ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಯುಗದ ದಂತಕಥೆಗಳಿಂದ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮದವರೆಗೆ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಗುರುತನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

