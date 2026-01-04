ಅಮೇರಿಕಾದ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ..!

ಚೀನಾ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಆಲ್-ವೆದರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವು 50 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು, ಆದರೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಜೂನ್ 28, 2024 ರಂದು, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ 50 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹವು 1999 ರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಗೋ ಚಾವೆಜ್ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ದ್ವೀಪಕ್ಷಿಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಚವೇಜ್ ಅಡಿಪಾಯ:
1999 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೂಯಿಸ್ ಹೆರೆರಾ ಕ್ಯಾಂಪಿನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚವೆಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ, ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ನಾಯಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಅವರು ಚೀನಾದ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದಾದ ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಚೀನಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚೀನಾಕ್ಕೆ ತೈಲದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು, ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. 2003 ರಿಂದ 2012 ರವರೆಗೆ, ಚೀನಾ-ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು 2003 ರಲ್ಲಿ $742 ಮಿಲಿಯನ್ನಿಂದ 2012 ರಲ್ಲಿ $20 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಏರಿತು.ಚೀನಾ ವೆನೆಜುವೆಲಾಗೆ ಸುಮಾರು $60 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ನೀಡಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಲವು ತೈಲ-ಸಾಲ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಅಂದರೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಹಣದ ಬದಲು ತೈಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಂಟಿ ನಿಧಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ:
ಚೀನಾ-ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಜಂಟಿ ನಿಧಿಯನ್ನು 2007 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಚೀನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ನಿಧಿಗೆ $4 ಬಿಲಿಯನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (BANDES) $2 ಬಿಲಿಯನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿತು. ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಿಧಿಯ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೂ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದವು.
2010 ರಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ವೆನೆಜುವೆಲಾಗೆ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. 2009 ರಲ್ಲಿ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿಯಾದ ಪಿಡಿವಿಎಸ್ಎ ಜೊತೆ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಕೊರೆಯಲು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ 16 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು.
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ:
2001: ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಮೊದಲ ಹಿಸ್ಪಾನಿಕ್ ದೇಶ ವೆನೆಜುವೆಲಾ.
2014: ಹಳೆಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಯಿತು.
2023: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಆಲ್-ವೆದರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ 31 ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.
2023 ರ ವೇಳೆಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ 790 ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಸ್ನೇಹ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಕಾರ:
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಚವೆಜ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೆದವು. 2019 ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾಗೆ $615 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2013 ರಲ್ಲಿ ಚಾವೆಜ್ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ ಮತ್ತು 2014 ರಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಚೀನಾ-ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದವು. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 2006 ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿಯಿತು. 2016 ರಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ವೆನೆಜುವೆಲಾಗೆ ಹೊಸ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು.ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಚೀನಾ ವೆನೆಜುವೆಲಾವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 2016 ರಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು, ಬಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಅಸಲು ಮರುಪಾವತಿಗೆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ ವೆನೆಜುವೆಲಾಗೆ ನೀಡಿದ $60 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $20 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ.
COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವೆನೆಜುವೆಲಾಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತು. ಚೀನಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಡಗು ಸಿಲ್ಕ್ ರೋಡ್ ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೆರಿಬಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮನಿ 2025 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ:
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಚೀನಾದ ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 613,000 ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲ ರಫ್ತಿನ 76-80% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಎಸ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿವೆ. ಜನವರಿ 3, 2026 ರಂದು ಯುಎಸ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಚೀನಾ ವೆನೆಜುವೆಲಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು, ಇದನ್ನು ಸಶಸ್ತ್ರ ಆಕ್ರಮಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಈ ಸ್ನೇಹವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಎರಡು ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳ (ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ) ನಡುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.