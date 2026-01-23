ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 23, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜ.26 ರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸ ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ 

Intresting facts : ಜನವರಿ 26 ರಂದು ಭಾರತ ತನ್ನ 77 ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಜನವರಿ 26, 1950 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಈ ದಿನವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ...
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 23 ಅನ್ನು ಪಾಕ್ ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು..
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಏಕೆ? : ಮಾರ್ಚ್ 23, 1940 ರಂದು, ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಥಾಪಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಜಿನ್ನಾ ನೇತೃತ್ವದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯು ಲಾಹೋರ್ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು, ಅದು ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಚನೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಯಿತು (1947).
ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ, ಜಿನ್ನಾ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಲಾರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ಮೌಂಟ್ಬ್ಯಾಟನ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಮೌಂಟ್ಬ್ಯಾಟನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಭಜನೆಯು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿತು. 1971 ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವಾಯಿತು.
ಲಾಹೋರ್ ನಿರ್ಣಯದ 16 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ 23, 1956 ರಂದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು, ಅದನ್ನು ಡೊಮಿನಿಯನ್ನಿಂದ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು. ದೇಶವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.. ಆ ದಿನವನ್ನು ಗಣರಾಜ್ಯ ದಿನವೆಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಆದರೂ, ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು 1958 ರಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ಸಮರ ಕಾನೂನು ಹೇರಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಇದನ್ನು 1967 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂವಿಧಾನ, ಅದರ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು 1973 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.