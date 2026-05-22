India post box colors: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ "ಲೆಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್" ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇಲ್ಲದಿದರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
India post box colors: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಗರದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಿಂತು, ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲೆಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಲೆಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿವೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಕೆಂಪು, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಏಕೆ? ಕೇವಲ ಬಣ್ಣಗಳಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುದ್ಧಗಳು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಇತಿಹಾಸಗಳು, ಸಂಚಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆಂಪು ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ. 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಂಬ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ, ಅವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವ ದಟ್ಟವಾದ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಪೊದೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಹೋಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ನಿಜವಾದ ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ದೂರದಿಂದಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. 1874ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಭಾರತವೂ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು. ನಂತರ, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು, ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವೇಗದ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಗೆ ನೀಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಇತರ ಬಣ್ಣಗಳು ಅಪರೂಪವಾದವು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಾತ್ರ ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
ಚೀನಾ: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಹಸಿರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ಹಿಂದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಗಳು (ಗುಲಾಮ ದೇಶಗಳು) ಇನ್ನೂ ಕೆಂಪು ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಚೀನಾ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಗಾಢ ಹಸಿರು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಕೊನೆಯ ಕ್ವಿಂಗ್ ರಾಜವಂಶದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕ್ವಿಂಗ್ ರಾಜವಂಶವು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ, ಅದು ನಿಷ್ಠೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಗಾಢ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಪೀಪಲ್ಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ (PRC) ರಚನೆಯ ನಂತರವೂ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು.
ಈ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ನಂತರ ಚೀನಾದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಕೇತವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉದಾಹರಣೆಯಿದೆ. 1997 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದಾಗ, ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರವು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುಗದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆಂಪು ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಚೀನಾದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಈಗ ಚಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅದು ಬಣ್ಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿತು.
ಅಮೆರಿಕ: ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯಗಳ ಭಯದಿಂದಾಗಿ 'ನೀಲಿ' ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ (ಅಮೆರಿಕಾ) ತನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗಾಢ ನೀಲಿ ಪತ್ರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. 1900 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಸಹ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಗಾಢ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 1909 ರಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಂಪು ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಗಳು ಸಹ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಜನರು ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.
ನಂತರ, ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ಯುಎಸ್ ಸೈನ್ಯ (ಮಿಲಿಟರಿ) ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಲಿವ್ ಡ್ರಾಬ್ (ಆರ್ಮಿ ಗ್ರೀನ್) ಬಣ್ಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೈನ್ಯವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ, ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಮಿ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 1971 ರಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಯು ಯುಎಸ್ಪಿಎಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಘಟಕವಾದಾಗ, ಅದು ತನ್ನ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗುರುತನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಣ್ಣವಾದ ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ರಸ್ತೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನೆನಪಿಡಿ; ಆ ಬಣ್ಣಗಳು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ, ಜನರ ಜೀವಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದಶಕಗಳ ವಿಶ್ವ ಇತಿಹಾಸವು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮರೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.