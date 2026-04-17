ಪರಮಾಣು ದಾಳಿಯಾದ್ರೂ ಜೀವ ಉಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆ..! ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಇದು ವರದಾನ

Nuclear facts : ಪರಮಾಣು ಸ್ಫೋಟ ಅಥವಾ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಅಯೋಡಿನ್-131 ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರದ ಸೇವನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾನವನ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಹೌದು.. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಅಯೋಡಿನ್ ದೇಹ ಸೇರಿದಾಗ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯು ಅದನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯವು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏನೂ ಮಾಡದಿರುವುದೇ ಇವನ ಕೆಲಸ! ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 65 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಪಾದಿಸುವ 'ವಿಚಿತ್ರ' ವ್ಯಕ್ತಿ
ಹೌದು.. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಥವಾ KI ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 'ಸ್ಥಿರ ಅಯೋಡಿನ್' ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯು ಈ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಯೋಡಿನ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಅಯೋಡಿನ್ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಅಯೋಡಿನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗ್ರಂಥಿಯು ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಿರ ಅಯೋಡಿನ್ನಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಅಯೋಡಿನ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯದೆ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಔಷಧಿಯ ಪರಿಣಾಮವು ಸುಮಾರು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೇವಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಹೊರತು, ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೀಸಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂನಂತಹ ಇತರ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಇದು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಪಣ: ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ
ಭಾರತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಇಂತಹ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅತಿಯಾದ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಪರಮಾಣು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ಭೀತಿಯ ನಡುವೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿದೆ.