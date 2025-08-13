English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಕೀಟ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರ ಆಗ್ತಿರಾ..! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತೀರಿ

Stag Beetle price : ಕೆಲವೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೀಟವು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ. ಬಹುಷಃ ಈ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ. ಸಾರಂಗ ಜೀರುಂಡೆ ಒಂದು ಕೀಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 13, 2025, 03:23 PM IST
    • ಕೆಲವೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೀಟವು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ.
    • ಬಹುಷಃ ಈ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ.
    • ಇದರ ಬೆಲೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಈ ಕೀಟ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರ ಆಗ್ತಿರಾ..! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತೀರಿ

Stag beetle benefits : ಸಾರಂಗ ಜೀರುಂಡೆಗಳು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಜೀರುಂಡೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಜನರು 75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕೀಟ ಯಾರ ಬಳಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಶ್ರೀಮಂತರು ಈ ಕೀಟವನ್ನು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೆವ್ವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲೇಬೇಕು..! ಎದೆ ಝಲ್‌ ಎನ್ನುವ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್‌ 

ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಂಗ ಜೀರುಂಡೆಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರೋಗಗಳನ್ನು ಅದರ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಔಷಧೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಂಗ ಜೀರುಂಡೆ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಭಜನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರಂಗ ಜೀರುಂಡೆಯ ಜೀವನ ಚಕ್ರವು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇವು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇವು ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಬಲ್ಲವು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

