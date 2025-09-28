English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rudraksha seeds: ದೇವರನ್ನೇ ನಂಬದಿರುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 28, 2025, 08:27 PM IST
  • ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು "ಜಾತ್ಯತೀತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ"ಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿ, ಆಧುನಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ

ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೇಡಿಕೆ..! ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಿದ್ದರೂ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Rudraksha seeds: ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಜನರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಿಸ್ ನಾಗರಿಕರು ಸಹ ಇದನ್ನು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಣಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು "ಜಾತ್ಯತೀತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ"ಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿ, ಆಧುನಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಯೋಗ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 50 ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ (ಸುಮಾರು ರೂ. 4,650) ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪೂಜೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘ (EFTA) ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ
ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ (TEPA) ರುದ್ರಾಕ್ಷ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. 2024-25 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 0.97 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ರುದ್ರಾಕ್ಷವನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿತು. ಅಲ್ಲಿನ 27,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಸ್ ಜನರು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹರಿದ್ವಾರ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಜೈಪುರದಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಾಲಯನ್ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಜವಾದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸ್ವಿಸ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅವಕಾಶವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
 

